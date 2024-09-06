İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 01:04, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 01:06
İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 12/5/2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1'inde yer alan cetvelin "A-Merkez Teşkilatı" başlıklı kısmının "4- Personel Genel Müdürlüğü" bölümünün birinci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.