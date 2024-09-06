Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı

Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar için tahliye kararı
Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar için tahliye kararı
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
YKS ek yerleştirme tercih süreci bugün başlıyor
YKS ek yerleştirme tercih süreci bugün başlıyor
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor
Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede yeni karar
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede yeni karar
MSB: 'Kılıçlı yemin' törenine inceleme başlatıldı
MSB: 'Kılıçlı yemin' törenine inceleme başlatıldı
Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL
Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL
MSB: Kara Harp Okulu töreni üzerine inceleme başlatıldı
MSB: Kara Harp Okulu töreni üzerine inceleme başlatıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024 yazının dünya genelinde "en sıcak yaz" olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 08:25, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 08:24
Yazdır
Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre Ağustos 2024, 1991-2020 referans ortalamasının 0,71 derece üzerine çıkarak küresel olarak en sıcak ağustos ayı oldu.

Haziran-Ağustos 2024 için dünya genelinde ölçülen sıcaklık, 1991-2020 ortalamasını 0,69 derece, Haziran-Ağustos 2023'teki rekoru 0,66 derece geçti.

Böylece bu yaz, küresel ölçekte "en sıcak yaz" olarak nitelendi.

2024 yazı, aynı zamanda Avrupa için de 1991-2020 ortalamasını 1,54 derece, 2022'deki önceki rekoru 1,34 derece aşarak "en sıcak yaz" oldu.

- Avrupa ve diğer bölgeler

Bu yaz Avrupa'da sıcaklıklar, güney ve doğuda ortalamanın üstünde olsa da İrlanda ve İngiltere'nin kuzeybatı kesimlerinde, İzlanda'da, Portekiz'in batı kıyısında ve Norveç'in güneyinde ortalamanın altında seyretti.

Avrupa dışında sıcaklıklar, Antarktika'nın doğusu, Texas, Meksika, Kanada, Afrika'nın kuzeydoğusu, İran, Çin, Japonya ve Avustralya'da ortalamanın üstünde kayıtlara geçti.

Rusya'nın doğusu ve Alaska, ABD'nin doğusu, Güney Amerika'nın güneyi, Pakistan ve Sahel bölgesinde sıcaklıklar ortalamanın altında kaydedildi.

2024 yazı Avrupa'nın batısı ve kuzeyinde ortalamadan daha yağışlı geçerken Akdeniz bölgesinin büyük kısmı, Avrupa'nın doğusu sezon boyunca ortalamadan daha kuru koşullar gördü.

- "Daha yıkıcı sonuçlar doğuracak"

Raporda Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess'in şu ifadelerine yer verildi:

"Son üç ayda, dünya en sıcak haziran ve ağustos aylarını, kayıtlardaki en sıcak günü ve kayıtlardaki en sıcak yazını yaşadı. Bu rekor sıcaklıklar dizisi, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olma olasılığını artırıyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil önlem almazsak bu yaz tanık olduğumuz sıcaklıkla ilgili aşırı olaylar, insanlar ve gezegen için daha yıkıcı sonuçlar doğuracak."

- 2024 "en sıcak yıl" olabilir

Copernicus'un raporunda, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olma olasılığının giderek arttığı da kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber