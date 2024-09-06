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Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı

Konya'da hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 2 kişinin polis memurlarına ateş açarak kaçtığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 08:52, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:31
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Saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesinde çalıntı araç olduğu fark edilen 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari araç trafik ışıklarında durunca içinde bulunanları yakalamak için polis harekete geçti. O sırada araçtaki şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S. polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Olayda polis memuru S.Ü. ve B.K. yaralandı.

Şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S. ise çevreyi ablukaya alan ve sıkı denetimler yapan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı ise KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli aracın yanına gelen polis memurlarına ateş edilmesi ve şüphelilerin kaçması yer alıyor.

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