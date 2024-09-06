Bakan Yerlikaya TDT İçişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

"Kırgız Cumhuriyeti'nin Çolpon-Ata şehrinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanları ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'in katılımıyla, "Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 1. Toplantısı"ndayız" ifadelerini kullandı.

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