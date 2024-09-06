Bakan Yerlikaya TDT İçişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 09:02, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:03
Bakan Yerlikaya toplantıya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Kırgız Cumhuriyeti'nin Çolpon-Ata şehrinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanları ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'in katılımıyla, "Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 1. Toplantısı"ndayız" ifadelerini kullandı.