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Bakan Yerlikaya TDT İçişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 09:02, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:03
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Bakan Yerlikaya TDT İçişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Yerlikaya toplantıya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Kırgız Cumhuriyeti'nin Çolpon-Ata şehrinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanları ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'in katılımıyla, "Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 1. Toplantısı"ndayız" ifadelerini kullandı.

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