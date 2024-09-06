Altının kilogram fiyatı 2 milyon 790 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 790 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 804 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 azalışla 2 milyon 790 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 803 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 255 milyon 558 bin 274,76 lira, işlem miktarı ise 817,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 255 milyon 558 bin 274,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: