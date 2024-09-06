Dolar haftayı 33,97 TL'den tamamladı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 17:30, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,9560
|33,9570
|33,9780
|33,9790
|Avro
|37,7700
|37,7710
|37,6960
|37,6970
|Sterlin
|44,7040
|44,7210
|44,7640
|44,7780
|İsviçre frangı
|40,0730
|40,0880
|40,2500
|40,2540
|ANKARA
|
|
|
|
|ABD doları
|33,9260
|34,0060
|33,9480
|34,0280
|Avro
|37,7300
|37,8100
|37,6560
|37,7360
|Sterlin
|44,6440
|44,8540
|44,7040
|44,9140