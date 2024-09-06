Dolar haftayı 33,97 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:



PERŞEMBE

CUMA

İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,9560 33,9570 33,9780 33,9790 Avro 37,7700 37,7710 37,6960 37,6970 Sterlin 44,7040 44,7210 44,7640 44,7780 İsviçre frangı 40,0730 40,0880 40,2500 40,2540 ANKARA







ABD doları 33,9260 34,0060 33,9480 34,0280 Avro 37,7300 37,8100 37,6560 37,7360 Sterlin 44,6440 44,8540 44,7040 44,9140