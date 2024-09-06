Brent petrolün varil fiyatı 72,90 dolar

Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar için tahliye kararı
Dilan ve Engin Polat için ara karar çıktı: Tüm sanıklar için tahliye kararı
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
YKS ek yerleştirme tercih süreci bugün başlıyor
YKS ek yerleştirme tercih süreci bugün başlıyor
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor
Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede yeni karar
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede yeni karar
MSB: 'Kılıçlı yemin' törenine inceleme başlatıldı
MSB: 'Kılıçlı yemin' törenine inceleme başlatıldı
Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL
Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL
MSB: Kara Harp Okulu töreni üzerine inceleme başlatıldı
MSB: Kara Harp Okulu töreni üzerine inceleme başlatıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 72,90 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,90 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 10:19, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:37
Yazdır

Dün 74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 72,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 69,09 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun fiyatlardaki düşüşün ardından ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleme kararı almasının etkisiyle yükseldi.

Söz konusu karar, piyasa oyuncularının küresel petrol arzına ilişkin endişelerini besleyerek, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Bunun yanı sıra, perşembe günü ABD'de ham petrol stoklarının azaldığına ilişkin verilerin ardından dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığı öngörülerinin güçlenmesi de fiyat artışına katkıda bulundu.

Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verileri, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azaldığını gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil düşeceği yönündeydi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğine ilişkin tahminler yüzde 43 olarak kaydedildi.

Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artırması bekleniyor.

ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 09.55'te (06.55 GMT) yüzde 0.09 azalarak 100,89'a düştü.

Brent petrolde teknik olarak 73,81 ile 74,92 dolar aralığının direnç, 71,98 ile 71,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber