Özgür Özel: Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz

Özel, partisinin tüzük değişikliği gündemiyle ATO Congresium'da toplanan 20. Olağanüstü Kurultayı'ndaki konuşmasında, milletin, 31 Mart seçimlerinde yeni bir siyasi iklim oluşturup, kendilerine ağır bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Yerel seçimleri sokağın sesini duyarak kazandıklarını belirten Özel, seçimin kazanılmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

31 Mart öncesi kendilerine başarı getiren doğrulara sahip çıkıp yanlışlardan uzak durduklarını ifade eden Özel, "Aday gösterilmeyip partililik bilinciyle adaydan çok çalışan bu partinin gerçek kahramanlarına kocaman bir alkış gönderiyoruz." dedi.

Parti değiştirenlerin eskisi gibi kendilerine seçim kaybettirecek potansiyeli bu seçimde yakalayamadığını ifade eden Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aday gösterilemeyince televizyonlara konuşanlar istifa edip giderler, partide kalıp da soğuk yapanlar, belediye başkan adayının yanına varmayanlar, tarihteki yerini aldılar. Ama bu partiyi bırakıp, bağımsız olarak başka bir yere gidip, oradan adaylaşıp, bizim partimize seçim kaybettirip, AK Parti'nin kazanmasına katkı sağlamaya çalışanları da bir kenara not etmedik. Artık bizim onlarla işimiz, gücümüz yok. Kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar, adaylaştıkları yerde kalsınlar. O hatalar yapılmayacak, bir daha onlar bu partide görev almayacaklardır, bunu açıkça ifade ediyorum."

- "Halkın sorunlarını, beklentilerini gündeme getirdim"

Özgür Özel, 31 Mart sonrası milletin sesini duymaya, verdiği mesajı uygulamaya devam ettiklerini, bu anlayışla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinde ziyaret ettiğini, CHP'de ağırladığını, tüm liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Yaptığım her görüşmede, kurduğum her cümlede sadece halkın sorunlarını, beklentilerini gündeme getirdim." diye konuştu.

"Normalleşme" dedikleri bu sürece birilerinin önce "yumuşama" dediğini, halkın bu sürece olan teveccühü ortaya çıkınca onların da "normalleşme" ifadesini kullanmaya başladığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Millet, 'Gidin hakkımı arayın. Ben Türkiye'de bir denge kurdum. Siz de o dengeyi kurun. Size oy verdim diye beni pişman etmeyin.' demiştir. Siyaset yıllardır normalinden saptığı için milletin sıkıntıları çözümsüz kalmıştır. Bu yoksul millete, bu aç millete, işsizlere, güvencesizlere, 'Biliyorum, açsın, işçisin, güvencesizsin, geleceğinden endişelisin ama tehlike büyük, benim arkama geçmelisin' diyen basit siyaset bozulmuştur. 'Oyu bana vereceksin, çünkü bayrağı indirecekler. Oyu bana vermelisin, ezanı dindirecekler. Oyu bana vermelisin, vatanı böldürecekler' diyenlere, vatana bir bütün halinde sahip çıkarak ve bu ülkenin kurucu partisi, birinci partisi olmanın sorumluluğuyla, ne milliyetçiliğimizi ne başka bir değerimizi bu sonradan görmelere sorgulatmayarak, öz güvenli bir siyasetle yürüdük, yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz."

"Yaptığımız görüşme ne AK Parti ile ittifak görüşmesi ne Cumhur İttifakı'na iltihak görüşmesidir. Yapılan görüşmeler, milletin derdini, tasasını ifade etme, çözüm önerileri sunma, bu müzakereden sonuç alınamazsa, mücadele etmek ve millete bunu açıkça gösterme sürecidir" diyen Özel, bunun dışında bir tutum içinde olmayacaklarını dile getirdi.

- "Yolumuz iktidar yoludur"

Kutuplaşma siyasetinin geçmişte kaldığını dile getiren Özel, "Bu partinin bir lideri, bir yönetimi, güçlü bir örgütü ve iktidar olmaya dair verilmiş bir kararı vardır. Twitter'dan, sosyal medyadan, çeşitli mecralardan bu sürecin baltalanmasına, partinin yeniden geriye düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Kavga ve kutuplaşma, iktidarın son çaresi. İstemeden bu oyuna alet olanlara bir şey demiyorum ama bilerek, isteyerek bunu yapmak partiye kötülüktür. Bundan uzak durmalarını temenni ediyorum. Çünkü yapmamız gereken toplumla birleşe birleşe iktidara yürümektir. Yolumuz, iktidar yoludur." diye konuştu.

Bu süreci mücadele yoksunluğu şeklinde yorumlayanlar bulunduğunu dile getiren Özel, farklı illerde emekli, emekçi, işçi ve çiftçiler için yaptıkları mitinglere dikkati çekti. Özel, sadece iktidarı eleştirmediklerini, çözüm önerilerini de sıraladıklarını belirterek, "İktidarın tek ve en güçlü seçeneğiyiz. İktidara yürüyen parti, eski ezberlerle hareket edemez." dedi.

Özel, CHP'nin kurucu felsefeye, ilkelere bağlı, geçmişten aldığı mirasla geleceğe yürüyen, gücünü sadece ve sadece milletten alan, milletin partisi olduğunu söyleyerek, partisinin ülkedeki tüm kesimlerin partisi, toplumsal kazanımların tek savunucusu olduğunu vurguladı.

Özgür Özel, "Partimiz bu ülkenin en güvenli limanıdır." dedi.

- "Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz"

CHP'nin, Türkiye'nin önüne yeni bir rota koyduğunu belirten Özel, AB üyeliği ve dış politikada atacakları adımlar hakkında bilgi verdi.

Tüzük değişikliğinin anayasa değişikliği gibi olduğunu aktaran Özel, ortaya koydukları tüzüğün Tüzük Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

Komisyona teşekkür eden Özel, "CHP'nin, atasından aldığı miras, gelişmiş ülkeleri yakalamak ve geçmektir. Bunun da yolu güçlü demokrasi, kuvvetler ayrılığı ve AB'ye tam üyelik sürecidir." dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı, genel başkan yardımcıları ya da bilinen isimleri, bir şehre giderken elde bayrak saatlerce beklenen, yağmur altında dinlenen, güneş altında sabırla destek verilen isimleri, kendi memleketlerinden ya da herhangi bir seçim bölgesinden ön seçimde çıkma kaygıları varsa, zaten o kişi de bitmiştir, o parti de bitmiştir. Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz, milletvekili olmak isteyenler ön seçime girecekler, örgütten onay ve destek alacaklar."

Özel, saçma sapan, partiyi tartıştıran tüm söylemleri çökerttiklerini belirtti.

Ülkeyi nasıl yöneteceklerini belirleyecekleri program kurultayına adım atmak üzere bu salondan hep beraber omuz omuza çıkacaklarını umduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Yazıldı, çizildi. 'Dönem sınırı bugünden başlıyormuş, daha 3 dönem milletvekillikleri mümkünmüş, 5 dönem yapan daha 8 dönem yapacakmış.' Öyle bir şey yok. Bu komisyon, dönem sınırını 2 seçim önceye çekmiştir. Bu komisyon, mevcut milletvekillerine 1 dönem, önceki milletvekillerine 2 dönem milletvekilliği yapılmış saymıştır. Bundan sonraki tüm süreçte, tüm milletvekillerine, kamuoyunda tartışılan, yıpratılan, partiye dünya kadar emeği olan, bu dönem ya da geçmiş dönem değerli yöneticilerimizin hiçbirine değil ama bu partide buçuklu dönemlerle dönemleri hızla doldurulmuş genç yaşındaki birkaç arkadaşımız için belki 1 dönem daha aday olma imkanı teklif edilmektedir. Takdir, genel kurulun olacaktır.

Şunu yazalım dediler, çok ince bir davranış gösterdiler. Dediler ki, 'CHP parlamenter demokrasiye inanan, güçlü parlamentoyu savunan bir partidir. Genel başkanının milletvekili olması, doğru bir durum değildir, partiyi güçsüzleştirir.' Hiç olmazsa genel başkanlar için muafiyet maddesi yazmayı önerdiler. Teşekkür ettim, reddettim. Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz. Milletvekili olmak isteyenler ön seçime girecekler, örgütten onay ve destek alacaklar."

Parti tüzüğü için hazırlanan metnin, "Türkiye'de ortaya çıkarılmış en demokratik parti tüzüğü olarak övünç kaynağı olmaya aday olduğunu" belirten Özel, gençlik ve kadın kotasına ilişkin maddeyi salonda bulunan partililere emanet ettiğini söyledi.

Özgür Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kadın kotasını tüzüğümüzde yüzde 50 eşit temsil olarak ve adına kadın değil, 'cinsiyet kotası' diyerek yazıyoruz. Yürürlülük maddesinde bunun ilk kurultayda 35, bir sonrakinde 40, bir sonrakinde 45, bir sonrasında 50 olacak şekilde bir geçiş süreci tarif ediyoruz. Bu, örgüt denetiminde yaptığımız ön seçimlerde de 35, 40 ve 45 olarak gidecek. Önümüzdeki 4 kurultayda eşit temsili yakalayacak irade ortaya konacaktır. Gençlik kotasını, 18-25 yaş için 10, 25-40 yaş için ikinci bir çağ kotasına alarak ve ora da şu anda 10, ilk kongrede 15, sonrasında 20 kota uygulayarak söz verilen bir devrimi hep birlikte gerçekleştirmek istiyoruz."

Genel başkanların delegelerin yüzde 5'inin imzasını toplayarak aday olduğu sisteme ilişkin bulunduğu önerinin kabul edildiğini aktaran Özel, "Mevcut genel başkan imza toplamaz, toplayamaz. Talebi halinde adaydır. 60 Parti Meclisi üyesi, 130 milletvekili olan genel başkan, 60 imza toplayacağım diye 1300 delegeye imza verme süreciyle muhatap etmek yerine, mevcut genel başkan talebi halinde adaydır. İl başkanları için de yüzde 10 olan imza sürüyor ama divana yüzde 15'ten fazla imza teslim edemeyecekler." dedi.

- "CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davaya değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun uzun süredir bekletilen, karara bağlanmayan dosyası üzerinden maksatlı, çirkin bilgi sızdırmalarıyla Türkiye'deki siyaseti dizayn etme çalışmalarıdır. Partinin genel başkanı sıfatıyla hep bir ağızdan ifade ediyorum ki, Sayın İmamoğlu'mun tutumu, partimizin tutumudur. CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır. İstanbul'un sevgilisi, partimizin gözdesini, kimsenin kem gözlerine emanet etmeyiz, kimsenin insafına bırakmayız. Herkes haddini bilecek."

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak getirilmesi talebiyle açılan davayı da değerlendiren Özel, "Hangi belediye başkanımıza nasıl bir kumpasa kalkarsanız kalkın ya da önceki genel başkanımızı tehdit etmeye kalkarsanız kalkın, CHP bir bütün olarak onların arkasındadır." diye konuştu.