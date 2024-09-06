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Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Milli Hızlı Tren'in tamamen yerli imkanlarla üretildiğini belirterek, hızlı trenin tasarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. 2024 yılının son çeyreğinde tasarım çalışmalarının tamamlanarak montaj aşamasına geçileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Projesi'nde fabrika statik testlerin tamamlanmasının ardından 2025 yılında raylara indirilerek dinamik yol testlerinin yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Trenimiz saate 225 kilometre hıza ulaşacak. Her bir sette toplamda 584 yolcu kapasitesine sahip 8 vagon olacak." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 10:45, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:46
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Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden yerli ve milli hızlı tren çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen hızlı trenlerin, yüksek konforlu olarak tasarlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Projesi'nde tasarım süreçlerinde sona yaklaştıklarını söyledi.

TÜRKİYE DEMİRYOLLARINDA TEKNOLOJİYİ TASARLAYAN, ÜRETEN VE GELİŞTİREN ÜLKE KONUMUNA YÜKSELDİ

Milli Hızlı Tren Projesinin Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğinin altını çizdi. Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye artık demiryollarında teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldi." dedi. Milli Elektrikli Tren Setleri ile 27 Mayıs 2023 tarihinde yolcu seferlerini başlattıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Milli Elektrikli Trenimizden sonra Milli Hızlı Trenimizi de yapıyoruz. Türasaş tarafından üretilecek hızlı trenimiz saate 225 km hıza ulaşacak. Her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 adet vagon bulunacak." şeklinde konuştu.

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SON TEKNOLOJİ DONANIMLARLA ÜRETİLİYOR

Hızlı tren setlerinin tasarımsal özelliklerine değinen Bakan Uraloğlu, trenlerin üretim aşamasında son teknoloji donanımlarla üretildiğini belirterek, "Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, temassız hızlı şarj istasyonlu katlanır masalar, konforlu deri ve kumaş koltuk tasarımı, bistro alanında 3 boyutlu hayalet ekran teknolojisi, endirekt aydınlatma sistemli, ferah iç tasarımı ile yolculara maksimum konfor sunacak" diye konuştu. Tübitak-Rute ile birlikte ortak olarak geliştirilen 'Milli Cer Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi'nin Hızlı Tren projesinde kullanılacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, bu sayede tren setini oluşturan kritik alt bileşenlerin de yerli ve milli imkanlarla üretildiğine dikkat çekti.

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ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN YÜRÜTÜLEN BİR PROJE

Uluslararası standartlara uygun olarak yürütülen projemizin tüm tasarım süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2024 yılının son çeyreğinde montaj aşamasına geçileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Projesinde fabrika statik testlerin tamamlanması ile birlikte 2025 yılının son çeyreğinde hızlı treni raylara indirerek dinamik yol testlerine başlamayı planladıklarını söyledi.

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