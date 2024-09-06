Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 03 LH 379 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Emre (27) ile kardeşi Onur Bozkurt (25) yaşamını yitirdi, sürücüler ve diğer araçtaki F.B. (40) yaralandı.

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