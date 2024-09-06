Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz

Tarımda mazot ve gübre desteği kalkmadı. Destekler yeni modelde nakdi olarak verilecek.

"Ülkemiz 68,5 milyar dolarla Avrupa'da 1.sırada, dünyada ise ilk 10 içerisinde yer alan tarımsal ürün hasılasına sahip.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" programında konuştu.

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