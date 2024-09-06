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e-YDS yarın 4 ilde düzenlenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yarın Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/10) yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 12:00, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:50
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e-YDS yarın 4 ilde düzenlenecek

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS/10, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 47 e-Sınav salonunda düzenlenecek.

İngilizce olarak uygulanacak sınav saat 13.45'te başlayacak, saat 16.45'te sona erecek. Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

- "5 bin 258 aday katılacak"

Açıklamada, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava ilişkin bilgi verdi.

Ersoy, "Sınava 5 bin 258 aday katılacak. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 346 kişi görev alacak." ifadesini kullandı.

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