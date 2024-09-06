Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı
Elektrik fiyatlarına temmuz ayında yapılan zammın ardından ağustos ve eylülde fiyatlar değişmedi. Enflasyon yükselirken ve dolar kuru hafif de olsa artarken, elektriğe yeni zammın gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Enejisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, CNBC-e yayınında "Elektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi" sorusunu yanıtladı.
Elektriğe yeni zammın gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik sektör temsilcilerinden açıklama geldi. Enejisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, CNBC-e yayınında "Elektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi" sorusunu yanıt verdi.
İhsan Erbil Bayçöl elektrikte hane tüketiminin yüzde 70-75'inin devlet tarafından sübvanse edildiğini, doğalgazda meskenler için yüzde 50 üzerinde sübvansiyon olduğunu belirtirerek, şöyle konuştu:
* Bu kabaca Türkiye'nin hazinesine 5-10 milyar dolar yük yaratması demek. Hazine için de zor bir denklem var. Bu yükü yönetmek, bir yandan o yükün bir kısmını toplumla paylaşmak, bunu yaparken de enflasyona sebebiyet vermeme denklemi var.
'Elektriğe zam ihtiyacı var'
"Yıl sonuna kadar zam olur mu kestirmek zor" diyen Bayçöl, şöyle devam etti
* Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim. Elektrikte meskende yüzde 70 seviyesinde sübvansiyon var. Tüm sistemde yüzde 50 sübvansiyon var. Kademeli olarak sübvansiyonlu dünyadan çıkacağız, OVP'de onun sinyalleri veriliyor.
Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren konutta yüzde 38 zam yapılmıştı. 100 kilowatt tüketim yapan bir hanenin tüketim bedeli yüzde 38 artarak 207,33 liraya yükselmişti.