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Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bitkisel Üretim Yeni Destekleme Modeli" kapsamında Temel Destek, Planlama Desteği ve Su Kısıtı Desteği verileceğini bildirdi. 13+1 üründe 1 Eylül 2024 itibarıyla üretim planlaması yaptıklarını açıklayan Bakan Yumaklı, mazot ve gübre desteklerinin artırıldığını bildirdi. Peki belirlenen stratejik ürünler hangileri nasıl bir destek verilecek ? İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 13:52, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:05
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Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler

Bakan Yumaklı, "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" programında konuştu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde: "165 kalemde biz destekleme veriyorduk. Bizler tarımsal destekleri sadeleştirmeliyiz. Bunu hayvansal üretimi planlarken oradaki destekleri de sadeleştirdik. 24 milyon hektar ülkemizde ekilebilir tarımsal arazi var. Bunun 3.8 milyon hektarı dikili meyvelerden ve diğer bitkilerden oluşan kısım için kullanılıyor. 20.2 milyon hektar geriye kalan ürünlerin üretilmesi için kullanılıyor.

13+1 üründe biz 1 Eylül 2024 itibarıyla üretim planlamasına almış olduk. 3 yıllığına açıklanmış olan üretim planlama desteklerinin 2025-2027 dönemi için açıklandığını belirteyim.

Hububatta 2027 sonuna kadar bizler yüzde 13'lük hububat ürünlerinde artış öngördük. 35 milyon tondan 39.5 milyon tona çıkacağız. Baklagillerde yüzde 17'lik artış öngörüyoruz. Yağlı tohumlarda yüzde 22 oranında bir artışı sağlamış olacağız.

Birçok ilki de gerçekleştirmiş olduk. Üretim destekleri ilk kez üretim döneminden önce açıklandı. 3 yıl boyunca geçerli olacak üretim destekleri yine bu süreçte açıklanmış oldu. Stratejik ürünlere ilave planlama ilk kez bu modelde gerçekleştirilmiş olacak.

Destek tutarlarının girdi maliyetleri baz alınarak, belirlenmesi ve değişime göre güncellenmesi söz konusu olacak. Su kısıtı olan bölgelerde kademeli üretime dahil olan ürünlere de ilave destek olacak.

YERLİ TOHUMA DA DESTEK

Milli ve yerli tohumlara ilave destek vermiş olacağız. Bitkisel üretim yeni destekleme modeli planlama desteği ve üretim geliştirme desteği olarak üç ana başlığa indirilmiş durumda. Türkiye'de üretim yapan bütün üreticiler temel desteği alacak. 13 stratejik ürün+ yem bitkileri eğer paydaşlarımızla beraber 2 yıllık bir çalışma ile artık nihayete erdirilmiş ürünlerin belirlenmiş olan havzalarda üretilmesi durumunda temel destek kadar bir destek daha kendilerine verilmiş olacak. Bu durumda mazotun yüzde 50'si daha ilave olacak. Kullandıkları gübrelerin yüzde 50'sini almış olacaklar.

İşte "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" kapsamında belirlenen stratejik ürünler ve verilecek destekler:

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