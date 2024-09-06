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Kredi kartı limitlerine ayar geliyor

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP'de kredi kartı limitleri ile ilgili madde dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 14:28, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:58
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren güncellenmiş OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizildi.

OVP'de enflasyon, büyüme, cari açık hedefleri belirlenirken, birçok başlığa ilişkin ayrıntı yer aldı.

Kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat çekti.

OVP'DE KREDİ KARTI DETAYI

Yeni dönemde finansmana erişime yönelik hedefler de açıklandı. Üretim kapasitesini artırmak ve sanayi sektöründeki yatırımları desteklemek için seçici kredi uygulaması uygulanacağı belirtildi.

Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.

KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL BELİRLENİYOR?

Mevcut uygulamada tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor.

Ancak bankaların son dönemlerde gelirin oldukça üzerinde kart limitleri uyguladığı ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken kurallara uyması gerektiğini açıklamıştı.

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