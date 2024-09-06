Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Geçtiğimiz günlerde Hatay iline il sağlık müdürü olarak atanan Dr. Sıtkı Sönmez 6 şubat felaketlerinden sonra verilen mücadelenin baş aktörlerinden biriydi. Depremde 3 çocuğunu kaybeden Sönmez enkazdan 41 saat sonra çıkmış, kaburgasındaki kırığa rağmen sahra hastanesinde görevine devam etmişti.
Depremden önce Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başhekimi olarak görev
yapan Dr. Sıtkı Sönmez, enkazdan çıkarıldıktan kısa bir süre sonra başhekimi
olduğu hastanenin faaliyetlerini sürdürmek üzere sahadaydı. Sahra hastanesinde
çalışmalarını sürdüren Sönmez, çocuklarının cenazesini dahi günler sonra aldı.
4 Katlı Aile Apartmanında Yaşıyorlardı
Deprem esnasında bulundukları bina yıkılmış çocuklarının yanı sıra kardeşi
ve yakın akrabaları olmak üzere pek çok kayıp vermişti. Tüm acılarını bir kenarına
bırakan Sönmez depremden sonra sunulan sağlık hizmetlerinde büyük bir fedakarlıkla
mücadele verdi.
Memişoğlu O Doktoru Unutmadı
Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı görevine başlayan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Hatay iline yaptığı bu atama ile yerel halktan büyük takdir topladı. Depremden sonra sunulan sağlık hizmetlerinde Dr. Sıtkı Sönmez'in göstermiş olduğu fedakarlığı il müdürlüğü ile taçlandıran bakan Memişoğlu takdirlerindeki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.