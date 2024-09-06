Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu

Depremden önce Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başhekimi olarak görev yapan Dr. Sıtkı Sönmez, enkazdan çıkarıldıktan kısa bir süre sonra başhekimi olduğu hastanenin faaliyetlerini sürdürmek üzere sahadaydı. Sahra hastanesinde çalışmalarını sürdüren Sönmez, çocuklarının cenazesini dahi günler sonra aldı.



4 Katlı Aile Apartmanında Yaşıyorlardı



Deprem esnasında bulundukları bina yıkılmış çocuklarının yanı sıra kardeşi ve yakın akrabaları olmak üzere pek çok kayıp vermişti. Tüm acılarını bir kenarına bırakan Sönmez depremden sonra sunulan sağlık hizmetlerinde büyük bir fedakarlıkla mücadele verdi.



Memişoğlu O Doktoru Unutmadı



Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı görevine başlayan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Hatay iline yaptığı bu atama ile yerel halktan büyük takdir topladı. Depremden sonra sunulan sağlık hizmetlerinde Dr. Sıtkı Sönmez'in göstermiş olduğu fedakarlığı il müdürlüğü ile taçlandıran bakan Memişoğlu takdirlerindeki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.