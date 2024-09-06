Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'den Çan istikametine seyir halinde olan Rıza Pamuk idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Hurma köy yakınlarında köprünün korkuluk bariyerlerine adeta ok gibi saplandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerinde sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada Nefiye Pamuk hayatını kaybederken, sürücü Rıza Pamuk ağır yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.