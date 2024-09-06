İzmir'de 'toz' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.K., İbrahim Cerit ile evinin önünden traktörüyle yoldan geçerken toz kaldırdığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgaya E.K.'nın oğlu Ö.K. da dahil oldu. Evdeki tüfeği alan Ö.K., Cerit'e ateş etti. Saçmaların karnına isabet ettiği Cerit, kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cerit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda yaralanan baba- oğul ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.