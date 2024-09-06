Elazığ'da sağanak sele neden oldu: 10 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde sağanak yağıştan dolayı oluşan selde, 10 köyün kullandığı yol sular altında kaldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 22:34, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 22:35
Olay, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinden itibaren yer yer etkisini arttıran yağış sele neden oldu. 10 köy yoluna ulaşımı sağlayan yol, bir süre ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.