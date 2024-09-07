7 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında vatandaşlarla buluşacak.

(Mağusa/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ATO Congresium'da düzenlenecek "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılacak.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun düzenleyeceği Adli Yıl Açılış Töreni'nde yer alacak.

(İstanbul/16.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Siirt/10.45-11.15)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş insanlarıyla buluşacak, AK Parti Savur ve Ömerli ilçe başkanlıkları ile belediye başkanlıklarına ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Mardin/10.30-16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Teknofest Yarışmaları'na katılacak; Isparta'da Valiliğe ve Belediyeye ziyarette bulunacak, fabrika açılış törenine iştirak edecek, sanayicilerle toplantı yapacak.

(Antalya/11.15/Isparta/14.55-17.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesme çiçek sera bölgesinde incelemelerde bulunacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve hayvancılık tesisini ziyaret edecek, sektör toplantısına katılacak, Asma Yaprağı Kalıntısız Üzüm Projesi'ni inceleyecek.

(Tokat/10.30-18.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Otonom Kamyon Sürüş Testi Töreni'nde yer alacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

2- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl protesto sırasında öldürülmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Washington)

SPOR

1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek, milli sporcular 4 branşta madalya mücadelesi verecek.

(Paris/10.30-21.00)

2- TFF 2. Lig gruplarının 2. haftasında 4 maç yapılacak; TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu başlayacak, gruplarda toplam 17 karşılaşma oynanacak.

3- Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ikinci maçında Kazakistan'ın BIIK takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lüksemburg/20.00)

4- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye başlayacak; organizasyonda MXGP'nin yanı sıra Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) mücadeleleri yapılacak.

(Afyonkarahisar/09.30-18.00)

5- AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00-18.00)