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Kop Tüneli inşaatında meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü

Erzurum-Bayburt kara yolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 07:28, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 07:20
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Kop Tüneli inşaatında meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü

Kop Dağı'nda yapımı devam eden tünelin Bayburt tarafında, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük sırasında yaralanan işçilerden M.B, H.D, M.A ve A.Ö Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden M.B. (22), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçilerin tedavileri sürüyor.

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