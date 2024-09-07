Özel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor
Özel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor
2025'te esnek çalışma geliyor
2025'te esnek çalışma geliyor
Üniversite için ikinci fırsat! İşte en fazla boş kontenjan olan bölümler
Üniversite için ikinci fırsat! İşte en fazla boş kontenjan olan bölümler
AYM'de makul süre ihlali oranı düştü
AYM'de makul süre ihlali oranı düştü
OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor
OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli'ni yarın açılıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli'ni yarın açılıyor
Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
İyi Parti'de bir istifa daha
İyi Parti'de bir istifa daha
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler
Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler
Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı
Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Ana sayfaHaberler Ekonomi

OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor

Meslek yüksekokulları kontenjanları kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü ile uyumlu hale getirilecek. Stratejik alanlarda kamu-üniversite-özel sektör iş birliği yapılacak. Meslek liselerinin ihtisaslaşması sağlanacak. Stratejik alanlarda eğitim için yurt dışına öğrenci gönderilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 07:45, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 07:48
Yazdır
OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor

Hükümet, istihdamı artırmak için mesleki ve teknik eğitimi güçlendirilecek yeni stratejileri hayata geçiriyor. Önceki gün açıklanan Orta Vadeli Programa (OVP) göre, meslek yüksekokulları kontenjanları kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü ile uyumlu hale getirilecek. Nitelikli ara eleman arzının geliştirilmesi için mesleki ve teknik eğitim altyapısı ve müfredatı iyileştirilecek.

İMKANLAR ARTIRILIYOR

Savunma sanayii, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli eleman yetiştirilecek. Bunun için kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları hazırlanacak.
Üniversite öğrencilerinin teknoloji firmalarında staj imkanları yaygınlaştırılacak. Özel sektör firmalarının stajyer programları özendirilecek. Nitelikli insan kaynağını ve araştırma kapasitesini artırmak üzere AR-GE projelerinde yer alan bursiyer sayısı artırılacak, genç araştırmacılara destek verilecek.

Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle iş birliği çerçevesinde güncellenecek. Staj ve işbaşı eğitimi programlarının yaygınlaştırmasını sağlamak amacıyla, yönetim ve finansman konuları da dahil edilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğretim mezunlarına yönelik mezun takip sistemi oluşturulacak. Mezunların iş gücü piyasası performansları analiz edilecek ve ilgili paydaşlarla paylaşılacak. Meslek liselerinin de ilgili alan ve dallarda ihtisaslaşması sağlanacak.

HAYAT BOYU ÖĞRENİM

Bireylerin istihdamda kalmalarının tesis etmek hayat boyu öğrenmeye katılım artırılacak. Hayat boyu öğrenmenin ekonomiye katkısının artırılmasına yönelik müfredat analizi ve mevzuat güncellemesi yapılacak.
Nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olan stratejik teknoloji alanları belirlenecek. Bu alanlarda yurt dışına lisansüstü eğitim almak üzere öğrenci gönderilecek.

ESMA ALTIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber