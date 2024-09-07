OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor

Hükümet, istihdamı artırmak için mesleki ve teknik eğitimi güçlendirilecek yeni stratejileri hayata geçiriyor. Önceki gün açıklanan Orta Vadeli Programa (OVP) göre, meslek yüksekokulları kontenjanları kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü ile uyumlu hale getirilecek. Nitelikli ara eleman arzının geliştirilmesi için mesleki ve teknik eğitim altyapısı ve müfredatı iyileştirilecek.

İMKANLAR ARTIRILIYOR



Savunma sanayii, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli eleman yetiştirilecek. Bunun için kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları hazırlanacak.

Üniversite öğrencilerinin teknoloji firmalarında staj imkanları yaygınlaştırılacak. Özel sektör firmalarının stajyer programları özendirilecek. Nitelikli insan kaynağını ve araştırma kapasitesini artırmak üzere AR-GE projelerinde yer alan bursiyer sayısı artırılacak, genç araştırmacılara destek verilecek.

Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle iş birliği çerçevesinde güncellenecek. Staj ve işbaşı eğitimi programlarının yaygınlaştırmasını sağlamak amacıyla, yönetim ve finansman konuları da dahil edilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğretim mezunlarına yönelik mezun takip sistemi oluşturulacak. Mezunların iş gücü piyasası performansları analiz edilecek ve ilgili paydaşlarla paylaşılacak. Meslek liselerinin de ilgili alan ve dallarda ihtisaslaşması sağlanacak.

HAYAT BOYU ÖĞRENİM



Bireylerin istihdamda kalmalarının tesis etmek hayat boyu öğrenmeye katılım artırılacak. Hayat boyu öğrenmenin ekonomiye katkısının artırılmasına yönelik müfredat analizi ve mevzuat güncellemesi yapılacak.

Nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olan stratejik teknoloji alanları belirlenecek. Bu alanlarda yurt dışına lisansüstü eğitim almak üzere öğrenci gönderilecek.

ESMA ALTIN