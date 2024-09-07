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Siyonist hırsızlar Hatay'da! Yardım bahanesiyle tarihi eserleri çaldılar

Asrın felaketinde yardım bahanesi ile geldikleri Hatay'dan paha biçilmez tarihi eserleri çalan Siyonist Chabat örgütüne hırsızlıktan soruşturma başlatıldı. Daha ilk günden fırsatçı Siyonistler ve yaptıkları tarihi eser hırsızlığının peşine düşen Araştırmacı-Yazar Vedat Çalık olaya ilişkin gazetemize çarpıcı bilgiler verdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 15:05, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:06
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Siyonist hırsızlar Hatay'da! Yardım bahanesiyle tarihi eserleri çaldılar

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Hatay'dan çok sayıda tarihi eserin kaçırıldığını vurgulayan Çalık, "Bu örgütün olağanüstü karanlık bağlantıları var. Biz daha yüzyılın en büyük en büyük felaketinin şokunu yaşarken onlar deprem bölgesine dair kirli emellerini gerçekleştirmek için harekete geçti. Henüz depremin ilk saatlerinde İstanbul'dan özel bir jet kiralayıp sabahın ilk saatlerinde Adana'ya indiler" dedi.

"Başlarında Chabat elebaşı Mendy Chitrik olduğu halde öğle saatlerinde hırsızlık yapacakları olay mahalline geldiler" diyen Çalık şu bilgileri verdi: "Bu noktada en çarpıcı olay ise depremden çok kısa bir süre önce Mendy Chitrik'in Hatay'daki sinagoga gelerek keşif çalışması yapması. Sanki böyle bir felaketi bekler gibi ilk saatlerde Hatay'a gelip en kıymetli eserleri oradaki kolluk kuvvetlerinden kaçırarak İstanbul'a getirmesi 2863 sayılı yasayı açıkça ihlal ve büyük bir suç niteliği taşıyor. Yaptığımız girişimler sonucu önce Cumhurbaşkanlığımız ardından İçişleri Bakanlığımız harekete geçti ve olaya dair yeni bir soruşturma dosyası açıldı.

Hatay'da en değerli 9 eseri alıp kaçan Chabat'ın hedefi eşsiz parşömenleri kendilerine ait 7 Sinagog'a dağıtmaktı. Bu ekibin aldıklarının dışında kalanları da yine Chabat'ın organize ettiği ve deprem bahanesi ile Hatay'a gönderilen (sözde yardım ekibi) İsrail Özel Kuvvetleri (ZAKA) elemanları çalarak İsrail'e götürdü."

Konuyu büyük bir titizlikle takip eden Vedat Çalık, örgüt elebaşı ve üyelerinin kaçma ihtimaline dikkat çekti. Çalık, Gazze soykırımının sorumluları arasında da bunlar olduğunu belirterek, "Bu suçları cezasız kalmamalı. Bu isimler korkak insanlar ve durumu az birazcık riskli görürlerse kaçarlar" dedi.

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