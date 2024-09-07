Birbiriyle husumetli 2 suç örgütüne üye 24 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Ağustos'ta Bahçelievler ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin yaralandığı, aynı ilçede 30 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu örgüt üyesi E.K'nin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı, aynı gün Bahçelievler Devlet Hastanesi önündeki silahlı saldırı da orada bulunan polis memuru, jandarma personeli, özel güvenlik görevlisi ve 2 vatandaşın yaralandığı olaylara ilişkin gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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