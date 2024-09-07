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Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 09:06, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 09:07
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Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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