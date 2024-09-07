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Türk Kızılay eğitim yardımlarıyla 85 bin öğrenciye destek oluyor

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık yardımla 85 bin öğrenciye destek oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 10:32, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 10:34
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Türk Kızılay eğitim yardımlarıyla 85 bin öğrenciye destek oluyor

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, yardım programlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşılırken, eğitim destekleri çerçevesinde yapılan hazırlıklarla her yıl 10 binlerce öğrencinin eğitim hayatlarında güçlü adımlar atmasına katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda, yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık yardımla 85 bin öğrenciye destek oluyor. Hazırladığı destek programıyla öğrencilere nakdi yardım, burs, kırtasiye malzemesi, eğitim materyali, çevrimiçi hazırlık ve merkezlerinde düzenleyeceği mesleki kurslar gibi çeşitli eğitim çalışmalarıyla destek sağlıyor.

- Deprem bölgesindeki yetimlere düzenli eğitim desteği

Deprem bölgesinde de yardım programlarını gerçekleştiren Kızılay, yetim ve öksüz çocuklar için hazırladığı "Yetim Destek Programıyla" düzenli eğitim desteği veriyor.

İhtiyaç tespiti sonrası belirlenen 532 çocuğa her ay düzenli olarak 2 bin lira nakdi destek sağlayan Kızılay, programın başlangıcından bu yana 3 bin 200 yetim ve öksüz çocuğa 14,8 milyon liralık destek gerçekleştirdi.

Deprem bölgesindeki öğrenciler için 3 bin kırtasiye paketi hazırlayan Kızılay, çocukların eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenen öğrenim desteklerinin yanı sıra teknolojik gereksinimlere çözümler sunuyor ve mesleki kurslar düzenliyor.

- Eğitim yardımları ihtiyaca göre belirleniyor

Yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim yardımlarını ihtiyaca göre belirleyen Kızılay, eğitim öğretim dönemi boyunca kendi belirledikleri ihtiyaçları karşılamaları adına öğrencilere burs ve nakdi yardım programları uyguluyor.

Türk Kızılay, kırtasiye ve eğitim materyali yardımlarını ise şubelerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor. Lise ve üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere ise çevrimiçi hazırlık platformlarıyla konu anlatımları, test ve deneme sınavları imkanı sunuluyor.

Kızılay ayrıca, doğumlarından itibaren yaşıtlarına göre pek çok konuda destek ve bakıma daha fazla ihtiyacı olan otizmli, down sendromlu veya zihinsel engelli özel çocukların eğitimleri için ihtiyaç duyulan bölgelerde özel eğitim sınıflarını tefriş ederek hizmete sunuyor.

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