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MİT, PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 14:09, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 14:54
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MİT, PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde İran sorumlusu "Nujiyan Amed" kod adlı Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Akbıyık'ın, Irak'ın Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.

MİT'in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Akbıyık, uygun anda düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

1993'ten bu yana örgüt içinde faaliyet gösteren Saliha Akbıyık'ın, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu olduğu bildirildi.

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