Muğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını: Alevler hızla yayıldı
Alevlerle mücadele sürüyor. Muğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Üç yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor. Muğla'daki yangında şiddetli esen rüzgar, müdahaleyi güçleştiriyor.
İzmir, Antalya ve Muğla'dan orman yangını haberleri geldi.
MUĞLA'DA YANGIN
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İZMİR'DEKİ YANGIN MENEMEN İLÇESİNDE
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.
Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
KUMLUCA'DA YANGIN
Antalya'nın Kumluca ilçesinden de yangın haberi geldi.
Kumluca'ya bağlı yaklaşık bin 600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkisindeki ormandan sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler, durumu 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi.
Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı, ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden alevlenip yayılmaya başladı.
Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 1 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Yangının gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde de yayıldığı tahmin ediliyor.