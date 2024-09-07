TESK'ten 'kantin harici alışveriş' ve 'korsan servis' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının ve okul bahçelerinde gönül rahatlığıyla sosyalleşmelerinin her şeyden önemli olduğunu bildirdi.

Okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Emniyet güçleri, yerel yönetimler ve zabıtalar, denetimleri en üst seviyede tutarak, öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlara göz açtırmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

"OKUL KANTİNLERİ DIŞINDAKİ YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPILMAMALI"

Okula giriş çıkış saatlerinde, öğle aralarında ve teneffüs vakitlerinde okul çevresindeki öğrencilerin sağlığını tehlikeye atan satıcılar konusunda, yetkili merciler başta olmak üzere, ailelere, okul idarecilerine, öğretmenlere, okul aile birliklerine ve çevre esnafına büyük görev düştüğünü vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Aileler, baskı kurmadan, çocuklara okul kantinleri dışında bir yerden alışveriş yapmamaları gerektiğini iyi anlatmalı. İhtiyaçları okul idareleri tarafından sürekli denetlenen okul kantinlerinden güvenli şekilde alışveriş yapılmalı."

"KORSAN TAŞIMACILIĞA DİKKAT!"

Okul servisi seçimi konusunda da uyarılarda bulunan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasada korsan servisler bu yıl daha fazla boy gösterebilir. Ancak velilerimiz daha ucuz diye korsan servislere kesinlikle itibar etmemeli. Çocuklarımızın güvenle okula ulaşabilmesi için odaya kayıtlı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) belgeli kamera ve kapı sensörü olan, yardımcı rehber personel bulunduran, aracında son teknolojiyi en iyi kullanan, kurallara riayet eden, kısacası servis şoförlüğü yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan esnafımız tercih edilmelidir."