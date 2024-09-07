'Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölcük ilçesinde düzenlenen "Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi, TOKİ Konutları, Teleferik ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında önemli bir adım daha atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bakan Memişoğlu, Kocaeli'nin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacak olan sağlık tesislerinin açılış için bir araya geldiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 21 yılda Kocaeli'ye 95 sağlık yatırımı yaptıklarının altını çizdi.

Kente yapılan sağlık yatırımlarının detaylarını paylaşan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"71 adet birinci basamak, üçüncü basamak 1 adet, 23 adet ikinci basamak olmak üzere sağlık tesisleri merkezleri inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği, şehir hastanelerimizden biri olan 1200 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesini 4 Nisan 2023'te sizlerin hizmetine sunduk. Kocaeli'mizde 300 yataklı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanemizi, İzmit'te 50 yataklı AMATEM'i ve 30 yataklı ÇAMATEM'i, Gebze İlyas Bey Darıca, Gölcük ve İzmit Gündoğdu Aile Sağlığı merkezlerimizi de bugün itibariyle milletimizin hizmetine sunuyoruz. Huzurlarınızda sağlık alanındaki büyük değişime liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

"Şehrimize 250 hekimin daha atamasını yapmış bulunmaktayız"

Bakan Memişoğlu, kentte toplam 2 bin 188'i uzman hekim olmak üzere 29 bin 714 sağlık çalışanıyla hizmet verdiklerini aktararak, "Son atamalarda, şehrimize 250 hekimin daha atamasını yapmış bulunmaktayız. Özverili ve fedakar çalışmaları için tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında toplumun 3 sağlık riskine dikkati çekmek istediğini, bu risklerin fazla kilo, hareketsiz yaşam ve bağımlılık olduğunu anlatan Memişoğlu, "Bu 3 temel mesele, sadece sağlıkçıların değil bütün toplumun beraber çözmesi gereken meselelerdir. Bunlarla mücadele etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Memişoğlu, sigara içilmemesi, sağlıklı beslenilmesi ve düzenli hareket edilmesi tavsiyesinde bulundu:

"Kendinize iyi bakın istiyorum. Atalarımızın, 'Dökülen bal kabını doldurmaz' diye çok güzel bir sözü var. Kaybedilen sağlığı yeniden eski hale getirmek çok zor. Hastalanmadan sağlığımızı ve bedenimizi korumalıyız. Bu nedenle temel sağlık ve koruyucu sağlığı önemsememiz lazım. Hedefimiz, güçlü aile hekimliği. Onun için sizlerden bedenlerinizi korumanızı istiyorum. Aile sağlığı ve temel sağlık hizmetlerini daha iyi ve etkin hale getireceğiz. Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmaktır. En önemli hedeflerimizden biri de üreten sağlık. Sadece sağlık hizmetini değil bilimini de teknolojisini de bu ülkeye getireceğiz. Ve sizlere 300 yataklı bu hastaneni hayırlı olmasını, milletimize iyi hizmetler vermesini diliyorum."