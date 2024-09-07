Erzurum'a mevsimin ilk karı yağı

Bugün sabah saatlerinden itibaren Erzurum'un merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur Palandöken'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili oldu.

Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken kent merkezinde hava sıcaklığında 10 derece düşüş yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yeniden mevsim normallerine döneceğini belirtti.