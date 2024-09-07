Cumhurbaşkanı Erdoğan Ezgi Eygi'nin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya yönelik saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü.

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