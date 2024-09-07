Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

"Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında yaşanan heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün uzatılması için çalışmalara başlamıştık.

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