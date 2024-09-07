Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor

Yaz tatili bitti, okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılıyor. İlk, orta okul ve liselerde tüm ders kitapları her yıl olduğu gibi ücretsiz olarak öğrencilerin sıralarında olacak.

Ancak bazı okulların, özellikle de liselerin velilere zorla ek kitaplar aldırdığı bir süredir sosyal medyada gündem oluyor. İddialara göre dersler MEB'in ücretsiz olarak öğrencilere tahsis ettiği kitaplar yerine anlaşmalı yayınevleri ve kırtasiyelerden parayla aldırılan ek kitaplar üzerinden işleniyor.

İstenen ücret velilerin belini büküyor

Liselerde okuyan öğrenciler için ortalama 3 bin TL ödenerek alınan ek ders kitapları, okul tarafından velilerin cep telefonlarına gönderilen linkler üzerinden, direkt satıcısından alınıyor ve okula teslim ediliyor. Vatandaşlar ise herkese eşit şartların sağlanması gerektiğini vurgulayarak, usulsüz şekilde ek kitap uygulaması yürüten okullardan dert yakınıyor.

MEB'in böyle bir uygulaması yok

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise böyle bir uygulamanın kesinlikle olmadığını, müfredata uygun ve ücretsiz dağıtılan ders kitaplarından eğitim görülmesi gerektiğini belirtiyor.

Ancak veliler isyanda. Çünkü okul idareleri ve öğretmenlerin mecbur tuttuğu ek ders kitaplarını almazlarsa çocuklarının eğitimde arkadaşlarından geri kalacağının korkusunu yaşıyorlar.

Kırtasiyelerle anlaşma iddiası

Bazı veliler, ek ders kitaplarını basan yayınevleri ile satan kırtasiyelerin okulların yönetimleri, öğretmenler veya Okul Aile Birlikleri ile anlaşmalı olarak satış yaptıklarını da dile getiriyorlar.

Neslihan Altun