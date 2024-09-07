Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü'ye saldırı

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü İstanbul İkitelli'de yaptığı bir sohbet çıkışı toplantıya katılanlara dua ederken bir kişini saldırısına uğradığını duyurdu.

İddiaya göre karanlıktan çıkan saldırgan Ünlü'nün boğazını sıkarak ağır küfürler etti. Ünlü'nün korumaları tarafından müdahale edilip etkisiz hale getirilen şahıs polise teslim edildi.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı.

Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."