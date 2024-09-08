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Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 07:29, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 07:44
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Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Ali Çalışkan idaresindeki 15 DF 105 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kuruçay mevkisinde, Mehmet Peşen (18) yönetimindeki 15 ACL 809 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kazada, sürücü Peşen ve yolcu Emir Özer'in (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Çalışkan, anne Fatma Çalışkan (31) ve kızı Duru Çalışkan (7) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Savcının incelemesinin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü.

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