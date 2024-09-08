Pendik'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

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