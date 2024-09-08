Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Emeklinin gelirini artırmak için düğmeye basıldı. Hükümet, 2025'in 4'üncü çeyreğinde Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni devreye alacak. Emekli vatandaşlara ek gelir imkanı oluşturacak olan bu yeni yapı ile daha fazla tasarruf fırsatı da sağlanacak. İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin tüm detayları.
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; Hükümet, emeklilerin gelirlerini artırmak
için kollarını sıvadı. Ekonomide üç yıllık dönemi kapsayan yeni Orta Vadeli
Programı'na (OVP) göre, Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı
ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi
(TES) kurulacak.
Yeni kıdem tazminatı sistemi olan TES, emeklilikteki gelir kaybını telafi etme
üzerine kurulu bir yapı olacak. 2025 yılının 4. çeyreğinde yasal düzenlemeler
hayata geçirilecek.
Çalışma dönemindeki yaşam standartlarını koruyacak, ek emeklilik geliri oluşturacak
ve hane halkının daha fazla tasarruf yapabilmesine fırsat verecek bir çalışma
olarak kurgulanan TES ile hem sosyal güvenlik sisteminden hem de tamamlayıcı
emeklilik sisteminden emeklilik maaşı alınabilecek.
DEVLET DE DESTEK VERECEK
TES ile birlikte çalışan, işveren ve devlet tarafından çalışanın bireysel hesabına nakdi katkılar yapılacak.
Çalışanın brüt maaşından yapılan kesintiye ek olarak işverenin de belli bir
oranda çalışanın sözleşmesine katkı sağlamasının planda olması bekleniyor.
Ayrıca işverene, yapacağı katkı için devlet tarafından bir destek verilmesi
öngörülüyor. Bu açıdan bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak tanımlanıyor.
İŞVEREN DE ÖDEYECEK
Bir hesaplama örneğine göre, çalışanın maaşından 500 TL kesildiği takdirde işverenden de 500 TL destek yatırılacak.
Buna ek olarak devlet de katkı sağlayacak ve toplam tutar işçinin sözleşmesine
aktarılacak.
TES taslağında, işverenler her ay çalışanlara maaşlarının yüzde 8.33'ünü tazminat
olarak ödeyecek. Bu tutar, çalışanın kişisel hesabında toplanacak ve emeklilikte
kullanılacak.
KİMLERİ KAPSAYACAK?
TES'in, 4/A'lı işçi statüsünde çalışanlarla, 4/C memur statüsünde çalışanları kapsaması planlanıyor.
4/B statüsünü (Bağ- Kur) ise kapsamayacağı öngörülüyor. Tamamlayıcı emeklilik
sisteminde çıkışlar bazı şartlara bağlanacak.
Sadece yalnızca emeklilik için gerekli şart ve koşulları yerine getirenlerin
sistemden çıkabileceği yönünde düzenleme yapılacağı ifade ediliyor.
TAZMİNAT NE ZAMAN ALINACAK?
TES ile beraber kıdem tazminatı, işten ayrılma durumunda alınamayacak.
Çalışanlar, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi içerisinde kıdem tazminatlarını emeklilik
döneminde alabilecekler.
TES'te yer alacak katılımcılar, 60 yaşına kadar işten ayrılma durumunda bir
defaya mahsus olmak üzere kıdem tazminatının belirli bir oranını alabilecek.
Kıdem tazminatının kalan kısmını ise 60 yaşına geldiği ve emeklilik şartlarını
yerine getirdiği zaman alabilecek.
KATILIMCI SAYISI ARTACAK
Tasarruf bilincinin ve finansal araç yetkinliğinin artırılması amacıyla bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemini geliştirici düzenlemeler hayata geçirilecek.
Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik
sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.
Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların
birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.
OKS katılımcılarına BES'te yer alan emeklilik fonlarına erişim imkanı tanınacak, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak.