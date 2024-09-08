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Meteorolojiden bölge bölge kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 08:45, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 08:31
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Meteorolojiden bölge bölge kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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