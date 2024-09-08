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20 milyondan fazla öğrenci pazartesi ders başı yapacak
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Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle yarın başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 10:35, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 10:36
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Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor

Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılacak.

Okul öncesi eğitime başlayan ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2-3 Eylül'de uyum eğitimi düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu haftada okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlanacak.

- Yeni müfredat kademeli başlatılıyor

Bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi yenilikler hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, anasınıfı ile 1, 5 ve 9. sınıflarda ilk kez uygulanacak. Yeni müfredat ile ders içerikleri yüzde 35 sadeleştirildi.

Yeni müfredatla eğitime başlayacak ilk kademelerde bu yıl bakanlıkça hazırlanan "beceri örgüsü" temelli ders kitapları okutulacak. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan yeni kitaplarda, karekodlar içerisinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara yer verilerek, öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedeflendi.

Ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları da öğrencilere ulaştırıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin öğretmenlere eğitimler verildi.

- Mesleki ve teknik eğitim güçlendirilecek

2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim olacak. "Herkesin bir mesleği olmalı" şeklinde ana felsefesi bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak bir dizi yeni uygulama hayata geçirilecek.

Ortaokulların 7 ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturulmasının ardından bu yıldan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açılacak.

Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla 9 ilde belirlenen 9 spor lisesi bünyesinde ülkenin ilk "spor ortaokulları" yeni eğitim-öğretim dönemi itibarıyla öğrenci kabul edecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak ilk kez belirlendi.

Bakanlıkça bu yıl okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Velivizyon" platformu hayata geçirildi.

- Ortak sınavların kapsamı genişletildi

Geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak.

Sınıf annesi uygulamasına bu yıl da izin verilmeyecek. Ayrıca veliler randevusuz şekilde okula gelemeyecek. Sınıflarda cep telefonu kullanımı yasağına devam edilecek.

MEB, yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren okulların enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak ve çevreci okullar geliştirmek amaçlı çalışmaları "yeşil bayrak"la tescil edecek.

Bu yıl ilkokul ve ortaokula başlayan öğrenciler, belirlenen alanlarda ağaç dikecek ve öğrenim gördüğü süre içerisinde diktiği ağacın bakım ve takibini yapacak. Okullarda su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinciyle ilgili eğitimler verilecek, okul bahçelerinin daha çevreci görünüme kavuşması için çaba gösterilecek.

- İlk ara tatil 11-15 Kasım

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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