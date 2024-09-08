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Organ ticaretine 'iyi hal indirimi'

Bursa'da organ nakli ticareti yaparken yakalanan 4 kişi, iyi hal indirimiyle birlikte her biri 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 12:57, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:06
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Organ ticaretine 'iyi hal indirimi'

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından donörden organ nakli için kurulan komisyon, 40 bin dolar karşılığında sahte evrak düzenleyerek nakil yapmak isteyen 4 kişinin yakalanmasına vesile oldu. Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olan böbrek hastası Younis Kashakra, böbrek nakli için sosyal medyada tanıştığı Bursa'da oturan Ali Almuhammed'den yardım istedi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Almuhammed'den para karşılığında donör bulma sözü alan Younis Kashakra, böbrek nakli konusunda resmiyette donör olarak göstereceği kardeşi Saber ile Bursa'ya geldi.

Younis Kashakra, kafeteryada buluştukları Ali Almuhammed'in, "Ben sana donör buldum. İlaçlarını da temin edeceğim. Yalnız, donör olacak kişinin fotoğraf ve kimlik bilgilerini kardeşinin pasaportuna eklememiz gerekiyor. Nakil gerçekleştikten sonra da 40 bin dolarınızı alırım" diye gelen teklifini kardeşiyle birlikte kabul etti. Bunun üzerine, Almuhammed, Adana'da yaşayan ve nakil için bir böbreğini 15 bin dolara satışa çıkartan İsmail El Torad ile anlaştı. Almuhammed, sonraki gün Bursa'ya gelen vericiye, otel ve yemek giderleri için 2 bin lira verirken, fotoğraf ve kimlik bilgilerini de Saber Kashakra'nın pasaportuna yapıştırdı.

Nakil beklerken cezaevinin yolunu tuttu
Olay, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün oluşturduğu nakil öncesi komisyonun, donör olarak Saber Kashakra'yı sorgulamak üzere çağırması sonucu ortaya çıktı. Toplantıya, Saber Kashakra'nın pasaportuna kimlik bilgilerini yükleyip, fotoğrafını yapıştırarak gelen İsmail El Torad, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Polis daha sonra, Kashakra kardeşleri kaldıkları otelde, Ali Almuhammed'i ise Yıldırım ilçesindeki evinde yakaladı. Adliyeye çıkartılan şüphelerden 3'ü tutuklanırken, İsmail El Torad ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu 3 kişi serbest kaldı
Savcılık soruşturmasının ardından sanıklar hakkında, Bursa 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan ilk duruşmada, Ali Almuhammed yöneltilen suçlamayı kabul etmezken, diğer sanıklar ise Türkiye'de bu şekilde organ naklinin suç olduğunu bilmediklerini söyledi. Duruşmada söz alan Kashakra kardeşlerin avukatı Canan Kongur, "Müvekkillerden Younis, kronik böbrek hastası. Kardeşi Saber, böbreğinin birini ağabeyine vermeyi kabul etti. Bu sebeple Türkiye'ye geldi. Suç işleme gibi bir hedefleri yoktu. Evrakta gerçekleştirilen 'sahtecilik' suçu ile hiçbir ilgileri bulunmuyor. Onların dışında yapılan bir olay bu. Haberleri olsa, böyle bir riske asla girmezlerdi" diye savundu. Mahkeme, duruşma sonrası tutuklu 3 sanığın da tahliyesine karar verdi.

İyi hal indirimi
Haklarında, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'organ ve doku ticareti' suçlarından 7 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Sanıkların gelmediği duruşmada söz alan Kashakra kardeşlerin avukatı Canan Kongur, müvekkillerinin suç işleme gibi bir amaçları olmadığını söyledi. Kararını açıklayan mahkeme hakimi, 'Yalan beyanda bulunmak' suçlarından beraatine karar verdiği 4 sanığı, 'Organ ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların 'iyi hal'ini dikkate alan mahkeme bu cezayı 3'er yıl 1'er ay 15'er güne düşürdü.

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