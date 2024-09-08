Genç Sağlık Sendikası Balıkesir'e çıkarma yaptı

21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mansur Yavaş'dan İmamoğlu'na eleştiri
Mansur Yavaş'dan İmamoğlu'na eleştiri
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama
Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama
Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsun?
Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsun?
Faizler düşerse ev ve araba fiyatları yükselir mi?
Faizler düşerse ev ve araba fiyatları yükselir mi?
TESK'ten 'kantin harici alışveriş' ve 'korsan servis' uyarısı
TESK'ten 'kantin harici alışveriş' ve 'korsan servis' uyarısı
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Gaziantep'te su kesintisi
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Gaziantep'te su kesintisi
Muğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını: Alevler hızla yayıldı
Muğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını: Alevler hızla yayıldı
Marmara Bölgesi için yeni karar: Sınır genişletildi
Marmara Bölgesi için yeni karar: Sınır genişletildi
Siyonist hırsızlar Hatay'da! Yardım bahanesiyle tarihi eserleri çaldılar
Siyonist hırsızlar Hatay'da! Yardım bahanesiyle tarihi eserleri çaldılar
Mahkemeden 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
Mahkemeden 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
Bakan Göktaş'tan 'Aile ve Gençlik Fonu' açıklaması
Bakan Göktaş'tan 'Aile ve Gençlik Fonu' açıklaması
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Uzmanlar, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ne dedi?
Uzmanlar, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ne dedi?
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Genç Sağlık Sendikası Balıkesir'e çıkarma yaptı

Sağlık çalışanları için düzenlediği organizasyon ve projelerle ülke genelinde büyük yankı uyandıran ve kısa sürede yakaladığı büyük başarı ile tüm büyüme rekorlarını altüst eden Genç Sağlık Sendikası Balıkesir'e çıkartma yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 14:10, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 14:18
Yazdır
Genç Sağlık Sendikası Balıkesir'e çıkarma yaptı

Yoğun iş temposu ve ağır çalışma şartları altında görevlerini büyük bir fedakarlıkla sürdüren sağlık çalışanlarını kahvaltı organizasyonunda ile bir araya gelerek hem stres attı hem de sosyalleşme imkanı buldu.

Organizasyona 1000'i aşkın memurun yanı sıra Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Genel Başkan Vekili Furkan Ali Çiftçioğlu, Genel Başkan Yardımcıları Arif Camgöz ve Dinçer İlboğa, Genç Eğitim Sen Genel Başkanı Aras Ali Altıntaş, Genç Belediye Sen Genel Başkanı Mehmet Günok, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Baha Torun katılım sağladı.

Katılım sağlayamayan il ve ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ise tebrik mesaj gönderdi.

Organizasyonda Teşkilatına seslenen Genel Başkan Kaya, gelecek nesillerin Genç'lere ait olduğunu ve gelecek nesillerin inşasını da yine Genç'lerin gerçekleştireceğini vurgulayarak sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bu mücadeleyi sizler başlattınız, zafere ulaştıracak olanlar da yine sizlersiniz. Zafere doğru gittiğimiz bu yolda Rabbim sizi her türlü kazadan beladan korusun." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber