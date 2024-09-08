Genç Sağlık Sendikası Balıkesir'e çıkarma yaptı

Yoğun iş temposu ve ağır çalışma şartları altında görevlerini büyük bir fedakarlıkla sürdüren sağlık çalışanlarını kahvaltı organizasyonunda ile bir araya gelerek hem stres attı hem de sosyalleşme imkanı buldu.



Organizasyona 1000'i aşkın memurun yanı sıra Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Genel Başkan Vekili Furkan Ali Çiftçioğlu, Genel Başkan Yardımcıları Arif Camgöz ve Dinçer İlboğa, Genç Eğitim Sen Genel Başkanı Aras Ali Altıntaş, Genç Belediye Sen Genel Başkanı Mehmet Günok, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Baha Torun katılım sağladı.



Katılım sağlayamayan il ve ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ise tebrik mesaj gönderdi.



Organizasyonda Teşkilatına seslenen Genel Başkan Kaya, gelecek nesillerin Genç'lere ait olduğunu ve gelecek nesillerin inşasını da yine Genç'lerin gerçekleştireceğini vurgulayarak sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bu mücadeleyi sizler başlattınız, zafere ulaştıracak olanlar da yine sizlersiniz. Zafere doğru gittiğimiz bu yolda Rabbim sizi her türlü kazadan beladan korusun." dedi.