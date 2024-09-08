Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve o günden bu yana köşe bucak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'dan kahreden haber geldi. Minik kızın cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulundu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin sabah saat 08.45'te bulunduğunu söyledi ve şu detayları paylaştı:

DİKKAT ÇEKEN 'AİLE' DETAYI

Minik Narin'in cansız bedeninin bulunması ile gözler ailesine ve soruşturma kapsamında tutuklanan amcaya çevrildi. Yeni gözaltıların olabileceği belirtilirken, bakanlardan peş peşe paylaşımlar geldi, ortak bir nokta ise dikkat çekti. Bakanların, yaptıkları açıklamalarda aileye başsağlığı dilemedikleri görüldü.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bakanların ve siyasi isimlerin paylaşımları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Diyarbakır Bağlar'da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız.

"ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldığı haberi bizleri derinden sarstı. Allah güzel kızımıza rahmet etsin. Narin kızımızın ölümüne sebep olanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun.

"SORUMLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Diyarbakır ilimizin Bağlar ilçesinde kaybolan evladımız Narin'in, arama çalışmaları sonucunda maalesef cansız bedenine ulaşıldığını teessürle öğrendim. Yüce Allah'tan Narin evladımıza rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Bu elim hadiseden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Narin Güran evladımızdan gelen acı haber yüreklerimizi derinden yaraladı. Minik yavrumuza Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Sorumluların adaletin karşısında en ağır şekilde hesap vereceğinden şüphemiz yoktur.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Bakanların aileye başsağlığı dilememesi şüpheliler arasında ailenin de olabileceği ve yeni gözaltılar olabileceği iddialarını gündeme getirdi. Konuya dair yeni gelişmeler merakla takip ediliyor.