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Hamile kadını öldüresiye dövdü, 6.5 yıl hapis cezası aldı

Manisa'da sokak ortasında birlikte yaşadığı hamile Sude Naz A.'yı öldüresiye döven Yılmaz Akman'a 6.5 yıl hapis cezası verildi. Akman'ın ise 18 suç dosyasının olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 15:09, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 15:29
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Hamile kadını öldüresiye dövdü, 6.5 yıl hapis cezası aldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı hamile Sude Naz A.'yı (19) sokak ortasında öldüresiye döven ve olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Yılmaz Akman (37) hakkında 6,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, 16 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla yaşadığı 5,5 haftalık hamile Sude Naz A.'yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara, çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

'ABİ HAMİLEYİM, İMDAT' DİYEREK, ÇIĞLIKLAR ATTI
Bir genç şüpheliye müdahale etmek için yaklaştı ancak Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması üzerine, geri çekilmek durumunda kaldı. Bu sırada Sude Naz A.'nın 'Abi hamileyim, imdat' diye bağırarak çığlıklar atması üzerine yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, genç kadını kurtardı. Ardından çevredekiler, Akman'ı dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

HAMİLE KADIN İÇİN KORUMA KARARI ALINDI
Yılmaz Akman, gözaltına alınırken, Sude Naz A. ise hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan ve durumu iyi olduğu belirtilen genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sude Naz A. için koruma kararı alındı.

'CEZAEVİNDEN ÇIKAR DA BİZE BİR ŞEY YAPAR, DİYE ÇOK KORKUYORUM'
Olay günü yaşananları anlatan Sude Naz A., şu ifadeleri kullandı:

-Annemi hiç görmedim. Beni halam büyüttü. 3 yıl önce de babamı kaybettim. O yüzden genç yaşta Yılmaz'a inandım ve güvendim. Daha önce de bana çok kez şiddet uyguladı ancak çocuğumuz var, diye her seferinde göz yumdum. Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu. Bana da kullanmayacağına dair söz vermişti. Sözünü tutmayınca, kendisinden ayrıldım.

-Olaydan 3 gün önce kendisini telefondan ve her yerden engelledim. Eve gelmek istedi. Eve de almadım. Olay günü çarşıya oğluma kıyafet, kendime de şahsi temizlik ürünleri almaya çıktım. Elimde poşetlerle yürüyordum. Yılmaz meğerse beni takip ediyormuş. Oğlum gördüğü anda 'Baba' diye bağırıp, yanına doğru koştu. Ben de çocuğuma araba çarpmasın, diye peşinden gittim. Eğer çocuğum babasına koşmasaydı belki de bizi göremeyecekti. O sırada Yılmaz yanıma gelerek, köye götürmeye çalıştı. Gitmek istemeyince beni yumruklamaya başladı. Yere düştüm, elimdeki poşetler sağa, sola fırladı.

-Dayak yediğim sırada 'Abi hamileyim imdat' diye yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Herkes uzun süre dayak yememi izledi. Yediğim dayaktan çok, çocuğumun gözü önünde olayın gerçekleşmesine ve onun o an yaşadıklarına üzüldüm. 16 yaşında hamile kaldım. Babamın emekli maaşı almak için resmi nikah kıyılmasını ben istemedim. Çünkü Yılmaz çalışmadığı için çocuğuma bakamaz, geçinemeyiz, diye korkuyordum. 5,5 haftalık da hamileyim, çocuğumu aldıracağım" diye konuştu.

18 SUÇ DOSYASI VAR
Sude Naz'ın şikayetçi olduğu dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman'ın suç dosyası kabarık çıktı. 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirtilen Akman; polisteki ifadesinde, "Sude Naz dini nikahlı eşim. Benden ayrılmak istedi ve uzun zamandır da ayrıyız. O gün kardeşimle birlikte otomobille gidip, köye götürmek için ikna etmeye çalıştım. Baştan kabul etti ve otomobile bindi. Daha sonra da otomobilden inerek, 'Beni kurtarın' diye bağırmaya başlayınca sinirlendim ve yumruk attım. Birinin elindeki sopayı alarak dövmeyi sürdürdüm. Suçumu inkar etmiyorum ve kabulleniyorum" dedi.

'NE KADAR VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM'
Öte yandan, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin soruşturması tamamlandı. Savcı, iddianamesinde, olayın ardından tutuklanan Yılmaz Akman hakkında 'Beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kadını silahla kasten yaralama' ve 'Alenen hakaret' suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianamede Akman'ın ifadesi de yer aldı.

Akman ifadesinde, "Sude Naz ile uzun zamandır ayrı yaşıyoruz. O gün kardeşimle onu alıp köye götürecektik. Kardeşim bizi arabayla aldı. Yolda giderken Sude Naz arabadan inmek istedi. Kardeşim arabayı durdurdu. Sude Naz arabadan indi. Ben de çarşıya doğru peşinden gittim. Hiçbir sebep yokken 'Beni kurtarın' diye bağırmaya başlayınca yumruk atmaya başladım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. Orada biri ayırmak için beni sopayla dürttü. O sopayı alıp Sude Naz'ı darbettim. Birinin elinden bir sopa alıp dövmeye devam ettim" dedi.

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