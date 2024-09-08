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Narin soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilirken soruşturma kapsamında 21 şüpheliye gözaltı talimatı verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 16:17, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:21
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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Aralarında bazı aile fertlerinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 21 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

Herkesi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiğini bildiren Tunç, şu bilgileri verdi:

"Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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