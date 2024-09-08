Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilirken soruşturma kapsamında 23 şüpheliye gözaltı talimatı verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 22:39, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 22:43
Yazdır

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. (18) olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken Narin Güran'ın amcasının da bulunduğu 2 kişi daha gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 21 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

Herkesi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiğini bildiren Tunç, şu bilgileri verdi:

"Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber