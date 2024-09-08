Tartıştığı kadınları vurup intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Çetin Gençay, bilinmeyen nedenle Feriye Gözüala ve Hamiyet G. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti.

Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken Hamiyet G. ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

100 METRE UZAKLAŞIP İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan Gençay 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek, kendi yaşamına da son verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.