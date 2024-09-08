İbrahim Tatlıses'ten idam çağrısı

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolmuş, kızlarından haber alamayan aile durumu yetkililere bildirmişti.

Olayı araştıran Diyarbakır başsavcılığı, Narin Güran hakkındaki haberlere yayın yasağı getirilmesini talep etmişti. Soruşturma kapsamında hem Tavşantepe köyü muhtarı hem de Narin Güran'ın amcası olan S.G gözaltına alınmıştı. S.G. 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanmıştı.

Acı haber bugün geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu: "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu."

İBRAHİM TATLISES'TEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Acı olayın ardından sosyal medyada paylaşım yapan ünlü isimler olaya tepki gösterdi. Konu ile ilgili paylaşım yapan isimlerden biri de İbrahim Tatlıses oldu. Tatlıses, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "İdam geri gelsin."