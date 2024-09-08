Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
M.T. idaresindeki 31 HM 448 plakalı kamyon, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Püren Geçidi mevkisinde, Buğra Sarı idaresindeki 69 AAK 956 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, kaldırıldığı Göksun Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Buğra Sarı'nın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü M.T, gözaltına alındı.Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.