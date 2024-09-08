Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Narin soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Narin soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mansur Yavaş'dan İmamoğlu'na eleştiri
Mansur Yavaş'dan İmamoğlu'na eleştiri
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama
Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama
Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsun?
Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsun?
Faizler düşerse ev ve araba fiyatları yükselir mi?
Faizler düşerse ev ve araba fiyatları yükselir mi?
TESK'ten 'kantin harici alışveriş' ve 'korsan servis' uyarısı
TESK'ten 'kantin harici alışveriş' ve 'korsan servis' uyarısı
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Gaziantep'te su kesintisi
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Gaziantep'te su kesintisi
Muğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını: Alevler hızla yayıldı
Muğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını: Alevler hızla yayıldı
Ana sayfaHaberler

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 17:23, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:32
Yazdır

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

M.T. idaresindeki 31 HM 448 plakalı kamyon, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Püren Geçidi mevkisinde, Buğra Sarı idaresindeki 69 AAK 956 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, kaldırıldığı Göksun Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Buğra Sarı'nın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü M.T, gözaltına alındı.Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber