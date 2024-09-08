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Cinayetle suçlanıyordı, kendini savundu: 1.5 milyon liraya adam öldürecek değiliz

Adana'da 2023 yılının mart ayında Mevlüt Karayiğit'in hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili yargılama süreci başladı. Mahkemeye çıkan 3 sanık kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Deniz Ulaş, savunmasında "1.5 milyon liraya adam öldürecek değiliz." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 18:22, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 18:23
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Cinayetle suçlanıyordı, kendini savundu: 1.5 milyon liraya adam öldürecek değiliz

Adana'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen sanıklardan biri duruşmada, "Biz 1.5 milyon liraya adam öldürecek adamlar değiliz" dedi.

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde 21 Mart 2023'te, iş yerinde Mevlüt Karayiğit'i düzenledikleri silahlı saldırıyla öldürdükleri iddia edilen Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz ile kendilerine yardımcı olduğu öne sürülen Ersan E., yapılan araştırma sonucunda yakalandı.

Şüphelilerin motosikletle kaçtığı anlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz tutuklanırken, Ersan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin, 2 kişinin azmettirmesi sonucu 1,5 milyon lira karşılığı cinayeti işledikleri iddia edildi.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında iştirak halinde kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından dava açılan Deniz Ulaş, Mazlum Deniz ve Ersan E. yargılanmaya başladı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz katılırken, tutuksuz sanık Ersan E. ise yer almadı. Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklardan Deniz Ulaş suçlamayı kabul etmedi. Başka bir cinayet davasında Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının sürdüğünü ve bu davadan araması olduğunu belirten Ulaş, "Bizi azmettirdiği iddia edilen kişileri ve bu olayda öldürülen Mevlüt'ü de tanımam" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Motosikletteki kişinin kendisi olmadığını öne süren ve müebbet hapis cezası istenen Ulaş, savunmasında şunları söyledi:

"Cinayetin işlendiği iddia edilen gün arkadaşlarımla alkol almıştık. Dağıldıktan sonra alkolün etkisiyle evde uyumaya başladım. Hiçbir şekilde bu suçla ilgim yoktur. Ayrıca motosiklet üzerindeki resimlerden bir kişinin benim olduğuma ilişkin bilirkişi raporu da yoktur. Kafa dinlemek için sabahtan Mazlum'la birlikte gezdik, dolaştık ama bu suçu işlemedik. Ayrıca biz iddialara göre 1.5 milyon lira karşılığı adam öldürecek adamlar da değiliz."

Hakkında müebbet hapis cezası istenen diğer sanık Mazlum Deniz de suçsuz olduğunu iddia etti. Kuaförlük yapan Deniz, "İddia edildiği gibi Mevlüt'ü dükkanının içerisinde öldürmüş değilim yine iddia edildiği gibi tetikçi de değilim. Motosikletle dönmeye yönelik görüntülerde tespit edilen kişi de ben değilim. Bana gösterdiğiniz o motosikleti süren ben değilim. Bütün bu nedenlerle suçlamaları kabul etmiyorum. Deniz'in anlattıklarına da katılıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Daha sonra bilirkişi tarafından, sanıkların teşhis ve mukayeseye elverişli değişik açılardan fotoğrafları çekildi. Mahkeme savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluğunun devamını ve eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğuna, tutuksuz sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

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